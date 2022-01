Jugendarbeit : Jugendarbeit: Verbandsgemeinde Gerolstein erweitert das Team

Vulkaneifel Eine vierte hauptamtliche Stelle kann voraussichtlich ab dem 1. April besetzt werden. Bedarf herrscht vor allem auf dem Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Oberen Kyll.

In den Haushalt 2022 sind für die Besetzung der zusätzlichen Stelle in der Jugendpflege 44.000 Euro eingestellt worden, zusätzliche 3000 Euro jährlich steuert der Kreis Vulkaneifel bei. Die bisherige Besetzung (zwei Jugendpflegerinnen im Haus der Jugend Gerolstein, eine halbe Stelle in Hillesheim und eine halbe Stelle in der mobilen Jugendarbeit) brauche Verstärkung, sagt VG-Bürgermeister Hans Peter Böffgen. „Mit einer halben mobilen Stelle wollten wir in den vergangenen Jahren unter anderem die Jugendarbeit im Gebiet der Oberen Kyll aufbauen. Leider sind die aktuellen Herausforderungen und ein Wiederaufbau der Jugendarbeit so nicht zu schaffen.“

Die Fläche der neuen VG Gerolstein sei so groß, dass qualitative Betreuung mit lediglich drei Vollzeitkräften gar nicht zu gewährleisten sei, sagt Friederike Hens, Leiterin der Jugendhäuser in Gerolstein und Hillesheim. „Die Besetzung einer weiteren Stelle ist dringend nötig, denn generell muss Jugendarbeit auch in den Dörfern möglich sein.“ Viele Kinder und Jugendliche hätten nur an Schultagen die Möglichkeit, das Haus der Jugend in den Mittelzentren zu besuchen – an Wochenenden und in den Ferien sei das öffentliche Verkehrsnetz so gut wie nicht vorhanden. Zudem sei das Haus der Jugend in Hillesheim lediglich an zwei Wochentagen geöffnet, weil aktuell nur eine halbe Stelle zur Verfügung stehe. In Jünkerath, wo das Haus der Jugend bereits 2013 Sparzwängen zum Opfer fiel, sei die Jugendarbeit fast vollkommen zum Erliegen gekommen, berichtet Bürgermeister Norbert Bischof. „Sie findet aber in kleinem Rahmen in den örtlichen Vereinen statt.“ Die Feuerwehr der Gemeinde sei ein besonders gutes Beispiel, sagt Bischof. „Nach der Flutkatastrophe gab es etwa ein Dutzend Neuzugänge von Jugendlichen, die sich für die Bürger engagieren wollen. Finde ich klasse.“ Die Suche nach geeigneten Räumen, in denen mobile Jugendpflege stattfinden könne, gestalte sich schwierig – auch weil der Vulkaneifelkreis sich finanziell nicht beteiligen werde, erzählt der Bürgermeister. Eventuell könne ein Nebengebäude des Bahnhofs Jünkerath zur Verfügung gestellt werden. „Vorstellbar ist, dass die Jugendlichen es in Eigenregie herrichten“, sagt Bischof. Doch auch das sei eine Zwischenlösung: „Das klappt nur, solange der Bahnhof nicht überplant ist.“