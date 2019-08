Vereine : Jugendaustausch führt Dauner TuS-Jugend nach England

Austausch zwischen dem TuS 05 Daun und Mitgliedern des Youth Clubs der Aylesbury Methodist Church, England, vom 27.07.2019 - 4.08.2019 Seit 56 Jahren findet im Wechsel ein Jugendaustausch zwischen Kindern und Jugendlichen des TuS Daun 05 und Mitgliedern der Methodist Church in Aylesbury aus England statt. Auch in diesem Jahr machten sich 16 Kinder und Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren mit ihren beiden Betreuerinnen, Petra Schmitz und Maike Stölben, auf den Weg nach Aylesbury. Es ging mit dem Bus auf die Fähre von Calais nach Dover. Dann folgten acht unvergessliche Tage, mit einem, von den englischen Betreuern organisiertem, abwechslungsreichem Programm. Neben kulturellen Sehenswürdigkeiten, wie dem Besuch der Stadt Cambridge mit anschließender Bootstour auf dem Fluss Cam, standen noch viele weitere tolle Ausflüge auf dem Programm. Ein Highlight war der Besuch des Musicals „Motown“ im Theater von Milton Keynes. Auch sportliche Aktivitäten, wie ein Sportnachmittag mit einem Fußballspiel „England gegen Deutschland“, kamen nicht zu kurz. Wanderungen durch beeindruckende Landschaften und der Besuch eines Aquaparks erforderten ebenfalls Ausdauer und sportliches Geschick. Die immense Artenvielfalt in einem der größten Zoos Englands, dem „Whipsnade Zoo“, ließ sowohl die deutschen als auch englischen Besucher staunen. Im Freizeitpark „Thorpe-Park“ durften die Mutigsten über 30 Achterbahnen ausprobieren, darunter auch den Rekordhalter „Colossus“, mit zehn Überschlägen. Die ganze Woche über waren die Teilnehmer bei den Familien ihrer Austauschpartner untergebracht, die sich herzlich um sie kümmerten und für ihre Verpflegung sorgten. Am letzten Abend, dem traditionellen „Farewell-Evening“, wurde den Engländern, nach einem fantastischen Programm von Sketchen, Tänzen und Liedern, die Einladung für das Jahr 2020 ausgesprochen. Dann können die deutschen Teilnehmer ihre englischen Austauschpartner wieder in Daun begrüßen. Walter Jendl. Foto: tv/Walter Jendl