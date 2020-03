Musik : Jugendblasorchester freut sich über Unterstützung

Jugendblasorchester freut sich über Unterstützung Am Freitag, den 31.01.2020 fand im Rahmen der Probe des Jugendblasorchesters (JBO) Dreis-Brück ein freudiges Ereignis statt. Der „Verein zur Förderung der Jugendarbeit e.V. des Landkreises Vulkaneifel“, vertretend durch Frau Lanser, übergab dem JBO einen Spendenscheck. Der Förderverein hat es sich zum Ziel gesetzt, die Jugendarbeit der Vereine im Landkreis finanziell zu unterstützen. Diesmal durfte sich die Jugendabteilung des Musikvereins Dreis darüber freuen. Stellvertretend für den Musikverein waren ebenfalls der 1. Vorsitzende des MV Dreis, Ralf Billigen und der Dirigent des JBO und der Musikalischen Spielgemeinschaft Dreis-Brück, Matthias Peter, anwesend. Das Jugendblasorchester wurde im April 2018 unter der Führung des Musikverein Dreis gegründet. Ziel war es, die Nachwuchsarbeit neu und attraktiv zu gestalten. Dies stellte sich als sehr wirksame Maßnahme heraus. Zur Zeit gehören 27 Nachwuchsmusiker/innen dem JBO an. Das Projekt ist so überzeugend, dass sich Jugendliche aus den Verbandsgemeinden Daun, Kelberg und Gerolstein aktiv beteiligen. Die direkte Zusammenarbeit mit der MSG Dreis-Brück (Nachfolger des Musikverein Dreis und der Musikkapelle Brück durch bevorstehenden Zusammenschluss) gestaltet sich für alle Beteiligten als positiv. Erste Jugendliche nehmen bereits an den wöchentlichen Proben der MSG teil und werden somit langsam an den „großen Verein“ herangeführt und integriert. Das Resultat ist eine hohe Motivation und Spielfreunde bei Jung und Alt. Durch die Spende des „Verein(s) zur Förderung der Jugendarbeit e.V. des Landkreises Daun“ kann die Jugendarbeit und die Ausbildung im JBO weiterhin auf hohem Niveau aufrecht erhalten werden. Über weiteres Interesse am JBO freuen sich alle Beteiligten. Gerne können sich interessierte Jugendliche beim 1. Vorsitzenden, Ralf Billigen unter 0171/4409210 melden. Die Probe des JBO findet wöchentlich freitags um 18.45 Uhr in Dreis-Brück statt. Foto: TV/Ralf Billigen