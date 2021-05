Gerolstein : Feuerwehrnachwuchs rettet jungen Fuchs

Gerolstein (red) Ein junger Fuchs hat sich in Gerolstein in eine ziemlich missliche Lage gebracht. Der Jungfuchs ist in eine drei Meter tiefe Röhre in Nähe der Ruine der Löwenburg gefallen und konnte sich nicht aus eigener Kraft aus seinem Gefängnis befreien.

Zu seinem Glück wurde das Tier zufällig am Nachmittag von drei Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Gerolstein entdeckt. Mittels einer Seilschlinge war es schließlich möglich, ihn aus dem Rohr zu befreien. Unverletzt sei der Jungfuchs schließlich wieder in die Freiheit entlassen worden.