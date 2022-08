Personalie : Abschied einer „Herbergsmutter“: Elke Heitmann, Leiterin der Jugendherberge Gerolstein, geht in Ruhestand.

Abschied und Neubeginn (von links): Elke Heitmann (Zweite von links) übergibt ihren Job an Susanne Habermann-Roumen (Vierte von links). Dazu gratulieren (von links) Präsident Peter Schuler, Vorstandsvorsitzender Jacob Geditz, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender Karl Peter Bruch und Stadt-Bürgermeister Uwe Schneider. Foto: tv/Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Gerolstein Elke Heitmann geht in den Ruhestand. Sie hatte 41 Jahre lang die Eifelsteig-Jugendherberge Gerolstein geleitet. Ihre Nachfolgerin ist Susanne Habermann-Roumen.

Nach 41 Jahren ist Schluss: Elke Heitmann, die in all diesen Jahren die Jugendherberge geleitet hatte, ist in den Ruhestand gegangen. Grund genug für den Verband „Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland“, Heitmann gebührend zu verabschieden.