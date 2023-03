Stellen zu besetzen Herbergsmutter oder Herbergsvater gesucht: Wer übernimmt die Leitung der Jugendherbergen in Prüm und Daun?

Für Familien, Schulklassen, Gruppen oder auch Einzelpersonen sind die Jugendherbergen immer wieder ideale Aufenthaltsorte, nicht nur wegen der günstigen Preise, sondern auch wegen vielfältiger Freizeitgestaltung. Zwar hat Corona wie in allen gastronomischen Betrieben die finanzielle Situation in die Schieflage gebracht, was sich aber inzwischen zumindest bei den Jugendherbergen Prüm und Daun wieder zum Guten gewendet hat, auch wenn an beiden Standorten neue Betriebsleiter gesucht werden.