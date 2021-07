Aktion : Jugendliche radeln für ein Schulbauprojekt in Ostafrika

Von links: Maximilian Müller, Silke Kreuder, Niklas Gitzen, Levi Kappen, Leon Maier, Stefan Müsseler und Jonah Willner. Foto: Theresa Simonis Foto: Theresa Simonis

Blankenheim/Daun (red) Die Benefiz­­aktion „Fairplay-Tour“ fand im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. In dieser Woche hat das Team der Drei-Maare-Realschule plus nun am neu konzipierten Fairplay-Camp teilgenommen.

Dabei radelten 90 Jugendliche gemeinsam mit ihren Lehrern und Betreuern, um das Schulbauprojekt in Ruanda und Burundi umzusetzen. Start und Ziel für die täglichen Touren war die Gesamtschule Eifel in Blankenheim. Weitere Informationen auf der Internetseite www.fairplaytour.de