Upcycling : Neues aus Altem kreieren

Steineberg (red) Der Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Daun lädt für Dienstag, 24. März, um 18.30 Uhr zu einem „Upcycling-Abend“ ins Jugendzentrum Steineberg ein. Aus alten Stoffen wie Gardinen, Betttüchern und Kleidung werden neue Dinge kreiert und gefertigt.

An dem Abend stehen Nähen, Häkeln, Stricken, Kleben, Schneiden und Filzen im Mittelpunkt — eben alles, was man mit Stoffen, Garnen und Fäden machen kann. Anmeldung bei Rüdiger Herres unter Telefon 06592/939204 oder per E-Mail

jugendfplege@vgv-daun.de