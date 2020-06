Brandstiftung : Bei Feueralarm rücken nun auch benachbarte Wehren aus

Löscharbeiten an einem Geräteschuppen in Oberehe-Stroheich. Foto: Presse Feuerwehr VG Gerolstein

Oberehe-Stroheich/Dreis-Brück Die Serie der Brandstiftungen rund um die Vulkaneifelorte Dreis-Brück und Oberehe-Stroheich reißt nicht ab. Inzwischen befürchtet die Bevölkerung, dass die Feuer außer Kontrolle geraten könnten.

(now) Seit April halten der oder die Täter Feuerwehr und Polizei der Vulkaneifel in Atem. Rund um Dreis-Brück und Oberehe-Stroheich stehen in fast schon regelmäßigen Abständen Schutzhütten, Geräteschuppen, Heuballen oder Waldstücke in Flammen (siehe Info). Jedes Mal sei Brandstiftung nachgewiesen worden, heißt es seitens der Polizei-Inspektion Daun, die sich aber zur Sache nicht weiter äußern will.