Gesellschaft : Jung und Alt an einen Tisch bringen

Gerolstein Drei Fraktionen werden im Verbandsgemeinderat Gerolstein den Antrag einbringen, dass Kindertagesstätten ihr Mittagessen künftig auch für Senioren anbieten.

Was früher in Drei-Generationen-Haushalten selbstverständlich war, wird auch in ländlichen Gebieten zunehmend zu einer Seltenheit: Kinder und alte Menschen essen gemeinsam zu Mittag. „Da geht es nicht nur um das Essen an sich, sondern auch um die Vermittlung von Werten, um das Erzählen von Geschichten“, ist Resi Schmitz überzeugt. Die Familienberaterin und Psychotherapeutin bringt als Grünen-Ratsmitglied in der Sitzung des VG-Rats Gerolstein am Donnerstag, 29. August, ab 18 Uhr in Duppach einen gemeinsamen Antrag ihrer Fraktion mit CDU und FWG ein, in dem die Einrichtung von regelmäßigen Mittagessen in Kitas, an denen ältere Menschen teilnehmen, vorgeschlagen wird.