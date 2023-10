Schreibwerkstatt mit Kinderbuchautorin Gedanken über das Morgen und den Morgen: Hanna Jansen veröffentlicht Texte von jungen Eifeler Schreibtalenten

Vor drei Jahren bereits machten junge Schreibende in der Vulkaneifel auf sich aufmerksam. In der von Hanna Jansen herausgegebenen Anthologie „Wir sind hier“ schilderten acht Autorinnen und Autoren im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in Gedichten, Geschichten und Gedankenskizzen, wie sich für sie das Landleben in der Eifel anfühlt – mit vielen Schattierungen und höchst individuell. Fünf von ihnen waren vom Schreiben so begeistert, dass sie gleich beim Nachfolgeprojekt mitmachten. Wieder war der kreative Prozess verbunden mit rund einem Jahr monatlicher Treffen, die Hanna Jansen leitete. Nun umfasst der Titel „Morgen Land“ Texte von 14 jungen Erwachsenen zwischen 17 und 21 Jahren, die noch zur Schule gehen, Azubi sind oder studieren.