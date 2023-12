Gespenstische Natur Spinneninvasion am Jungferweiher in Ulmen – ein gruseliger Anblick

Solche Massenansammlungen von Spinnennetzen träten oft auf, wenn bestimmte klimatische Bedingungen wie feuchtes Wetter und hohe Luftfeuchtigkeit herrschten: „Und der anhaltende Regen in den vergangenen Wochen in unserer Region hat zu Überschwemmungen der Spinnenquartiere geführt, so dass diese in die Höhen geflüchtet sind.“ Und sorgten damit für einen eindrucksvollen Anblick, wenn ihre Netze Pflanzen und Schilder überzogen.