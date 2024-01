Einzigartige Einrichtung Erstes Semester an der Junior Uni Daun startet im Februar

Das Konzept: Die Junior Uni will keine Konkurrenz zur bestehenden Schullandschaft sein, sondern im Bereich der außerschulischen Bildung Lehr- und Forschungseinrichtung für Menschen zwischen vier und 20 Jahren bieten. Sie sollen ohne Notendruck und unabhängig vom Sozial- und Bildungshintergrund lernen und forschen können – vor allem in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), aber auch in den Gebieten Kunst und Kultur (Musik, Tanz, Theater).