Weltall-Simulator Astronaut für einen Tag: Virtuelle Reise ins Weltall

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer vor dem SpaceBuzz One, einem Raketennachbau auf einem LKW, in dem man eine virtuelle Reise durchs Weltall unternehmen und so viel über die Erde lernen kann. Das spezielle Bildungsprojekt macht demnächst Station an der Junior Uni in Daun.

Foto: Deutsche Raumfahrtagentur, DLR