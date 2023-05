Einrichtung soll im Herbst eröffnet werden Junior Uni Daun: Nicht nur das Gebäude, auch das Team ist gewachsen

Es tut sich einiges beim Projekt Junior-Uni der Lepper-Stiftung – nicht nur auf der Baustelle an der Umgehungsstraße in Daun, sondern auch bei der personellen Aufstellung: Neben Direktor Professor Helmut Willems – gebürtiger Dauner – gehören mittlerweile drei Fachbereichskoordinatoren und eine Sekretärin zum Team. Das Konzept der privat finanzierten Einrichtung: ein neues, außerschulisches und kostenfreies Bildungsangebot, das die Kinder ohne Notendruck und unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zum Lernen und Forschen einladen soll. Aber immer noch gibt es Aufklärungsbedarf, was es denn nun konkret mit der Junior Uni auf sich hat. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept in einer Informationsveranstaltung vorgestellt worden, die auf große Resonanz gestoßen sei, wie es in einer Pressemitteilung der Stiftung heißt. Mehr als 300 Interessierte hätten sich angemeldet.