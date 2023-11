Großer Andrang Junior Uni Daun lockt viele wissbegierige Kids an

Noch bevor das neue Vorzeigegebäude fertiggestellt war, haben rund 500 Kinder und Jugendliche die Junior Uni (am Alternativstandort in Daun) in den Herbstferien besucht – und geforscht und gelernt. In 52 Kursen bot die Junior Uni eine breit gefächerte Auswahl an Lernmöglichkeiten in den Fachbereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Gesundheits-, Ernährungs- und Bewegungswissenschaften an. Der Ansturm zeugte von einem großen Interesse an dieser Bildungseinrichtung. Angefangen bei den „Frühstücksdetektiven“, die die Geheimnisse eines gesunden Frühstücks entschlüsselten, über Kurse wie „Den Getränken auf der Spur“, die die jungen Forscher und Forscherinnen in die Welt der Lebensmitteltechnologie entführten, bis hin zur „Fotosafari“ und aufregenden Exkursionen in den Wald oder an das Weinfelder Maar – die Palette war ebenso bunt wie informativ. Die technikbegeisterten Studierenden hatten unter anderem die Möglichkeit, in Kursen zu 3D-Druck, Fototechnik oder Drohnenflug ihre Fähigkeiten zu erproben, während die Nachwuchs-Programmierer ihre eigenen virtuellen Spielwelten erschaffen konnten.