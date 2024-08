Bildungsangebot auf dem Land Junior Uni Daun: Strahlende Augen im leuchtenden Turm

Die Frühjahreskurse sind vorbei, die Sommerferienkurse stehen unmittelbar bevor, aktuell ist es aber eher ruhig in der Junior Uni in Daun, die am Anfang des Jahres ihren Betrieb aufgenommen hat. Zeit, um eine erste Bilanz zu ziehen. Und die fällt außerordentlich positiv aus: Für die mehr als 200 freien Kurse in und außerhalb der Ferien hatten sich rund 7400 Kinder und Jugendliche angemeldet, mehr als 2000 von ihnen haben einen Platz bekommen. An den rund 360 Schul- und Kita-Kurstagen haben 1300 Kinder teilgenommen.