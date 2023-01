Bildung : Wann die Junior Uni Daun startet und wer sie leiten wird

Info

Die Junior Uni entsteht auf einem exponierten Areal direkt an der Umgehungsstraße, Teilstück der Bundesstraße 257. Dort hatte bis 2015 die alte Brotfabrik produziert. 2019 war das Gelände an die Eifelion GmbH verkauft worden, die zur Firmengruppe des Dauner Unternehmers Peter Lepper gehört. 2020 wurde das Konzept der Junior-Uni präsentiert: eine Lehr- und Forschungseinrichtung für Menschen zwischen vier und 20 Jahren, die – laut Stiftung ohne Notendruck und unabhängig vom Sozial- und Bildungshintergrund – vor allem in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), aber auch in den Gebieten Kunst und Kultur (Musik, Tanz, Theater) lernen und forschen können.