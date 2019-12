Verkehr : K 54 für Verkehr frei gegeben

Symbolbil Baustelle. Foto: mc/TV/Miguel Castro

Gönnersdorf Die Kreisstraße 54 zwischen Gönnersdorf und Lissendorf ist laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein am Montag, 9. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit Ende September war die Straße in der Ortslage für den Verkehr voll gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Schumitz