Kabarett : Kabarettist Jürgen Becker gastiert wieder in Stadtkyll

Stadtkyll Volle Hütte: Am Samstag, 8. Februar, feiert der Stadtkyller Karnevalsverein im Saal von „La Sirena“ seine Kappensitzung. Und im Stockwerk darunter, dem anlassbedingt entmöblierten Restaurant, tritt um 20 Uhr Jürgen Becker auf.

Der Kabarettist, nicht zum ersten Mal in Stadtkyll (der TV berichtete), präsentiert die Vorpremiere seines neuen Programms. Titel: „Die Ursache liegt in der Zukunft.“ Und er ist hoffentlich gut bei Stimme, um gegen den Jeckentrubel von oben anzukommen. Und dann geht’s an die Ursachenforschung. Aus der Ankündigung: „Der Kapitalismus basiert auf unendlichem Wachstum. Doch wie soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren?“ Und angesichts all der anderen Probleme geht es darum, die entscheidende Frage zu beantworten: „Haben wir’s verkackt?“ Die Antwort: am Samstagabend.