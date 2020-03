Ulmen-Vorpochten : Kaffeeklatsch und Dämmerschoppen

Ulmen-Vorpochten (red) Der Heimat- und Verkehrsverein Vorpochten lädt alle Interessierten für Samstag, 14. März, ab 15 Uhr zu einem gemütlichen Kaffeenachmittag ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Bei Kaffee oder anderen Getränken und Kuchen können dabei Erinnerungen ausgetauscht werden und generationenübergreifend ins Gespräch kommen.

Für alle, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, bietet Sonja Steinmann vom Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins einen Fahrdienst unter Telefon 02676/951540 an. Im Anschluss an den Kaffeenachmittag findet der schon traditionelle Dämmerschoppen statt.