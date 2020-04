Dorferneuerung in Kalenborn-Scheuern : Aufbruchstimmung mit angezogener Handbremse

Kalenborn-Scheuern Kalenborn-Scheuern ist Schwerpunkt in der Dorferneuerung. Private und öffentliche Initiativen werden acht Jahre gefördert.

Innenminister Roger Lewentz hat Ende März 28 Gemeinden in Rheinland-Pfalz in das Dorferneuerungsprogramm 2020 aufgenommen. Insgesamt stehen diesen sogenannten Schwerpunktgemeinden damit 25 Millionen Euro Fördergelder für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung, zudem können private und öffentliche Bauherren qualifizierte Beratung in Anspruch nehmen. Kalenborn-Scheuern zählt in diesem Jahr als einziges Dorf der Vulkaneifel zum Kreis der Gemeinden, die auf Unterstützungsleistungen des Landes zurückgreifen können.