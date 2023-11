Das Schärfte, was die Eifel zu bieten hat Hier gibt es Pommes mit Chili „de la muerte“ (des Todes)

„Eine Currywurst mit Pommes, bitte.“ So einfach ist die Bestellung eines Mittagsimbisses bei „Kalles Foodstation“ am Alten Bahnhof in Daun nicht. Denn Betreiber Pascal Gruschka bietet in seiner Imbissbude zusätzlich außergewöhnliche Soßen an. Der Hungrige kann dabei zwischen den Schärfestufen eins bis zehn wählen. Wir gehen bei unserem Besuch direkt auf volles Risko: „Ich hätte gerne die Stufe zehn – die Chili de la muerte („Todeschili“).“ Doch die verkauft „Kalle“ nur dann, wenn man mittels eines abgestempelten „Passes“ nachweisen kann, dass man schon einmal mindestens eine ganze Portion der Schärfe sieben verdrückt hat.