Imbiss und Eventkneipe Schärfste Currywurst der Eifel: Kalles Foodstation zieht in ehemalige Bäckerei in Daun

Daun · In der ehemaligen Utters-Filiale neben dem Hausärztlichen Versorgungszentrum in Daun kann man künftig die schärfste Currywurst in der ganzen Eifel essen und im alten Steakhaus „Zum Dorfbrunnen“ ein Feierabendbier trinken. Wir durften schon einen Blick in die neuen Gastronomiebetriebe werfen.

24.02.2024 , 10:42 Uhr

Noch sind Steakhaus und die ehemalige Utters-Filiale eine Baustelle. Im April soll es hier einen Imbiss und eine Bierkneipe geben. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm

Noch ist es eine Baustelle. Und noch steht an der Fassade des Gebäudes neben dem Hausärztlichen Versorgungszentrum Daun (HVZ) in großen Buchstaben „Bäckerei Johann Utters und Sohn“. Doch das wird sich bald ändern. In die ehemalige Utters-Filiale in der Abt-Richard-Straße zieht nämlich „Kalles Foodstation“ ein. Betreiber Pascal Gruschka hat sich im letzten halben Jahr mit seinen extrem scharfen Soßen zur Wurst einen Namen gemacht.