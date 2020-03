Birresborn : Kaminbrand in Birresborn

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Birresborn (red) Ein Kaminbrand ist am frühen Mittwoch gegen 18.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Poststraße in Birresborn ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Birresborn hatte die Lage aber schnell im Griff, sodass weder Schaden am Gebäude entstand, noch Menschen verletzt wurden.