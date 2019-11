Kultur : Kammermusikabend in Hillesheim

Kammermusikabend in Hillesheim

Hillesheim Die Cellistin Natalia Kazakova und die Pianistin Ingrid Wessels spielen am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr im Rathaussaal Hillesheim Kammermusik. Natalia Kazakova trat bereits mit acht Jahren in die Staatliche Musikschule ein und erhielt dort ihren ersten Cellounterricht.

Mit 14 Jahren bestand sie die Aufnahmeprüfung der Mussorgsky Musikfachschule. Anschließend studierte sie an der Gnessan-Musik-Akademie in Moskau sowie der Hochschule für Musik in Trossingen und Karlsruhe. Sie gewann bereits zahlreiche Preise und arbeitet als Musikpädagogin.