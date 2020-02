Konzert : Orchester spielt Kammermusik

Gerolstein (red) Solisten aus dem Gerolsteiner Sinfonieorchester gastieren am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr in der Erlöserkirche. Zum Frühlingsanfang präsentieren sie eine Auswahl barocker Klänge mit Werken von Johann Sebastian Bach, Francesco Veracini, Georg Philipp Telemann, Joseph Haydn und Johann Fasch.

Das Kammerorchester spielt in der Besetzung mit Till Habel-Thomé, Blockflöte, Torsten und Silke Drews, Violinen, Christa Dannhauer, Violoncello, und Wolfgang Merkes an der Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und kommen der Arbeit der Villa Kunterbunt in Trier zugute. Foto: Till Habel-Thomé