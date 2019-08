Kolumne Pitter : Kann denn Liebe Sünde sein?

Da behaupte noch einer, Politik sei ein gnadenloses Geschäft, in dem Romantik nix verloren hat. Von wegen!

Man nehme unseren Landrat und unseren CDU-Hansdampf aus der in der Eifel weltberühmten Kaderschmiede Birresborn. 2012 hatten die Schwarzen einen eigenen Kandidaten für die Landratswahl nominiert – was bekanntlich für Partei und Bewerber (die Älteren werden sich an den Namen erinnern: Frank Bender) nicht so gut gelaufen ist. Aber dann muss man eben mit den Mädchen tanzen, die auf der Musik sind: So schlendern Gordon und Heinz-Peter (Händchen haltend? Nicht auszuschließen...) schon lange am Ufer der Kyll in den Sonnenuntergang und bekunden sich gegenseitig Sympathie. Nun gesellen sich – zum Wohle der gesamten Kreisbevölkerung! – noch Dietmar (Johnen, Grüne) und Josef (Utters, FWG) hinzu. Vier Amigos, endlich vereint! Su schien, oder? Und Gordon und Dietmar können schon mal für 2021 (Landtagswahl) vorfühlen, wie es so ist, wenn Schwarze und Grüne koalieren – upps, sorry, zusammenarbeiten, so heißt ja die offizielle Sprachregelung ...