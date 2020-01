Freizeit : Karate, Comedy und Darts am Nürburgring erleben

Phil Taylor (links) und Gerwyn Price kommen im September zum Darts-Turnier an den Nürburgring. Foto: dpa/Steven Paston

Nürburg An der Rennstrecke brummen nicht nur die Motoren. Außer dem open-air-Festival Rock am Ring nutzen Comedians und Sportler gerne die Infrastruktur in der Eifel. Im September treffen sich internationale Dartsgrößen zu einem großen Wettkampf in der Ringarena.

1050 Karatekämpfer sind jüngst für ein internationales Karateturnier zum Nürburgring gekommen, das der Mayener Verein Sen 5 in der Ringarena organisiert hat. Trainieren und aufwärmen konnten sich die Sportler im benachbarten Bitburger Event-Center.

„Es ist ein Riesenglück, dass wir dieses hochkarätige Turnier hier am Nürburgring ausrichten können. Diese Veranstaltungsstätte gibt unserem Event einzigartige Möglichkeiten. Außerdem zieht der Name Nürburgring natürlich zusätzlich“, sagt Marco Hellen vom Veranstalter Sen 5. „Außerdem nutzten unsere Teilnehmer und Gäste das umfangreiche und naheliegende Übernachtungsangebot in der Region.“ Die Karatekas waren 2020 zum zweiten Mal für ihren internationalen Wettkampf an den Nürburgring gekommen.

Weitere 400 Veranstaltungen sind in diesem Jahre in der Ringarena geplant, darunter auch ein Darts-Turnier. So werden die Räumlichkeiten direkt neben der Start-Ziel-Geraden auch dieses Jahr wieder für viele Firmenveranstaltungen, Produktpräsentationen, Messen und Publikumsveranstaltungen genutzt. Der nächste Höhepunkt aus der Kategorie Comedy steht für Samstag, 14. März, im Kalender. Dann geht im bereits ausverkauften Ringkino das Format „NightWash Live“ über die Bühne.

Echte Darts-Champions gibt es dieses Jahr ebenfalls in der Ringarena zu sehen. Bei „Darts am Ring“, am Freitag, 11. September, kommen Größen wie Phil Taylor, Gerwyn Price, Rob Cross oder Mensur Suljovic. Auch für dieses Event sind bereits viele Tickets vergriffen. Wer die weltmeisterliche Darts-Atmosphäre live erleben möchte, sollte sich beeilen.

30.12.2019, Großbritannien, London: Darts: WM, Halbfinale, Wright (Großbritannien) - Price (Großbritannien): Gerwyn Price reagiert. Foto: Tess Derry/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Tess Derry

23.12.2018, Großbritannien, London: Darts: WM, 3. Runde, Tag elf, Cross (Großbritannien, England) - Reyes (Spanien): Rob Cross jubelt über seinen Sieg und den Einzug ins Achtelfinale. Foto: John Walton/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/John Walton