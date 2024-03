Motorsportbegeisterung Der Ring wird am Freitag zum Hotspot der Tuner-Szene – Was dabei zu beachten ist

Nürburg · Während andere an Karfreitag in die Kirche gehen und des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuz gedenken, zieht es die Tuner-Szene traditionell an den Nürburgring.

27.03.2024 , 07:54 Uhr

Obwohl kein Event am Nürburgring stattfindet, ist an Karfreitag ordentlich was los. Die Location wird zum Treffpunkt der Tuning-Szene. Foto: Nürburgring/Artur Gruber