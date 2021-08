Menschen : Seit 40 Jahren widmet sich Karin Kleiß dem Schwimmsport

Stadtkyll Julia Gieseking, Landrätin im Vulkaneifelkreis, hat das langjährige ehrenamtliche Engagement von Karin Kleiß aus Stadtkyll gewürdigt und ihr im Auftrag der Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreicht.

Trotz ihrer vielen Tätigkeiten hat sie laut Gieseking immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Probleme ihrer Mitmenschen gehabt. So wurde zwischen dem sportlichen Training und dem ehrenamtlichen Engagement auch mal das ein oder andere „Seelen-Gespräch“ geführt. „Hingebungsvolles Engagement zum Wohl der Allgemeinheit, das ist die Leistung, die eine solche Ausfertigung rechtfertigt. Das haben Sie, liebe Karin Kleiß, seit über 40 Jahren bewiesen. Menschen wie Sie werden gebraucht. Dafür ist es an der Zeit, Danke zu sagen“, erklärte die Landrätin bei der Verleihung. In den Dank schloss Gieseking auch die Familie ein, ohne deren Unterstützung und Verständnis ein solches Engagement nicht möglich sei.