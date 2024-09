Karnevalisten heizen im Rondell in Gerolstein ein „Alaaf!“ im Rondell: Wenn MüKaRoOs mit Frohsinn die fünfte Jahreszeit vorzieht

300 festlich, närrisch oder in den Kölner Farben Rot und Weiß gekleidete Gäste sind in die Stadthalle nach Gerolstein gekommen, um schon Ende September Karnevalisten aus der Domstadt zu erleben. Fast amtlich wirkt ein Tisch mit gestreng aussehenden Jury-Mitgliedern. Für die 16 angekündigten hochkarätigen Künstler und Nachwuchs­jecken hängt von ihrer Beurteilung sehr viel ab. Sie haben lange an ihren neuen Programmen gearbeitet. Die Bewertung ihres Auftritts in Gerolstein entscheidet mit, welchen Platz sie in der neuen Session auf den großen Bühnen im Kölner Karneval einnehmen. Der Beifall der Gerolsteiner Jecken fließt in die Wertung mit ein.