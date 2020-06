Kostenpflichtiger Inhalt: Umstrittene Empfehlung entzweit Karnevalisten : Verband empfiehlt Absage aller geplanten Veranstaltungen

Ob am Weiberdonnerstag um 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt werden kann, steht aktuell noch in den Sternen. Die Rheinische Karnevalskooperationen empfehlen die Absage, die Vereine sind sich wiederum uneinig. Foto: Stephan Sartoris

Daun/Gerolstein/Hillesheim Die Karnevalsvereine in der Vulkaneifel bewerten ein Schreiben der Rheinischen Karnevalskooperationen unterschiedlich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lydia Vasiliou

Da ging ein Raunen durch die Karnevalsgesellschaften. Nachdem diese ein Schreiben der Rheinischen Karnevalskooperationen (RKK) erhalten hatte, begannen heftige Diskussionen (der TV berichtete). Inzwischen sei man etwas zurückgerudert, versichern die Vorstände verschiedener Vereine.

„Aus heutiger Sicht, und das betonen wir ganz besonders, kann man nicht empfehlen eine Session zu planen, wie wir den Karneval bisher kennen“, heißt es in dem Schreiben der RKK, und weiter: „Stand heute wäre der Karneval mit Abstandsgebot, Kontaktauflagen etc. nicht vorstellbar. Daher empfehlen wir unseren Vereinen, bei den aktuellen Planungen genau dies zu berücksichtigen. Eine generelle Aussage verbietet sich alleine schon deshalb, weil es in unserem Verband völlig unterschiedliche Ausprägungen der Narretei gibt. Wir sprechen vom kleinen, regionalen Dorfkarneval genauso wie vom großen Karneval in den rheinischen Metropolen“. Viele Vereine reagierten auf das Schreiben mit Empörung.

„Viel zu früh“ habe man die Empfehlung ausgesprochen, sämtliche Karnevalsveranstaltungen in der Session 2020/21 abzusagen, sagt Fabian Mohr, Geschäftsführer der KG „Strohna Hohna“. Zwar seien alle größeren Veranstaltungen bis 31. August abgesagt, „aber wir wissen doch jetzt noch nicht, was danach ist“, sagt Mohr. Man könne auch später noch Veranstaltungen absagen. Die Stellungnahme der RKK also völlig unverständlich.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht in Zeiten von Corona : Karnevalisten ist nicht zum Lachen zumute

Die vorschnelle Empfehlung wird auch in Üdersdorf mit einem Kopfschütteln gesehen: „Durch kurze sowie enge Kontakte und unkomplizierte Absprachen mit externen Dienstleistern sind wir bei den Planungen sehr flexibel“, sagt die Vorsitzende der Aarleyspatzen, Lydia Zimmer. Sie weist jedoch zugleich darauf hin, dass, wenn gefeiert werden kann, „es wohl definitiv Änderungen zu den Vorjahren geben wird.“

Er sei „baff“ gewesen, als er die Nachricht zuerst einmal im Radio vernommen hatte, sagt der Vorsitzende der KG Mau-Mau Daun-Neunkirchen, Frank Kremer, als „vollkommen übertrieben“, sieht er das Schreiben der RKK, „wenn es bis Herbst keinen Impfstoff gibt, dann können wir nicht feiern und es hätte noch gereicht, so lange mit Absagen zu warten“.

„Alles halb so schlimm“, meldet Heinz Dahm, der Vorsitzende der RKK im Vulkaneifelkreis. Es war nur eine Empfehlung“, schwächt er die aufgekeimte Empörung ab. Hans Mayer, der Vorsitzende der RKK, denen rund 1400 Vereine angeschlossenen sind, habe nur das Wohl der Vereine im Blick gehabt. Fest stehe allerdings, dass die großen RKK Veranstaltungen wie die RKK-Gala,Tanzturniere und die Deutsche Meisterschaft der Tanzgruppen abgesagt seien“, betont Dahm. „Was die Vereine nun daraus machen, ist dem jeweiligen Vorstand überlassen“. Das sehen auch die Vorstände vom KV Hillesheim, Gerd Knieps, sowie Marc Thömmes von den Burgnarren Gerolstein so. Beide sehen das Schreiben auch eher als Empfehlung und nicht als Aufforderung. „Wir haben mit allen Vereinen aus der VG Gerolstein vereinbart, dass diejenigen, die bereits ihre Tollitäten wie Dreigestirn oder Prinzenpaar haben, die Veranstaltungen um ein Jahr verschieben“, sagt Knieps, „in diesem Jahr wird bei uns sicher nichts stattfinden können, wenn überhaupt, dann im nächsten Jahr mit den dann vorherrschenden Bedingungen“. Offen ist auch, was bei den Burgnarren passiert. „Es wird sicher nichts so sein wie vorher“, vermutet Marc Thömmes. „Wir sind ja alle in der Planung, aber jetzt dazu etwas zu sagen, ist zu früh“. Was die RKK herausgebe, sei ihm ziemlich egal.