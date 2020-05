Daun Der Kartenverkauf für das vom 22. bis 24. Mai angebotene Dauner Autokino auf dem Rengener Sportplatzgelände startet. Sechs Streifen werden an drei Tagen gezeigt. Zudem steht ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Programm

Freiluftfilmtheater stehen in den Corona-Zeiten hoch im Kurs. In Prüm ist die Autokino-Aktion am vergangenen Wochenende gut angenommen worden, in Daun ist es vom 22. bis 24. Mai so weit: „Eifelflimmern: Dauner Autokino für den guten Zweck“ geht an den Start. Nachdem praktisch alle Veranstaltungen bis in den Herbst hinein abgesagt sind und das stationäre Kino in der Kreisstadt nach wie vor geschlossen ist, „bietet Autokino in der jetzigen Zeit eine abwechslungsreiche und sichere Möglichkeit für die Freizeitgestaltung“, sagt der Dauner Stadtbürgermeister Friedhelm Marder.