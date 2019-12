Kultur : Kasperle besucht mit Freunden Daun und Gerolstein

Gerolstein/Daun Der Puppenpalast gastiert in der Region. Am Samstag, 28. Dezember, ist er in der Stadthalle Rondell in Gerolstein, am Sonntag, 29. Dezember, im Forum in Daun.

Die Vorstellung beginnt jeweils um 16 Uhr. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde neue Abenteuer im Märchenwald. Carlos, der Rabe, und das Krokodil sind mit dabei. Der Puppenpalast führt das Märchen Rumpelstilzchen in fünf Akten auf. Die Aufführungen sind für ihre farbenfrohen Kulissen bekannt. Die Bühne in Form einer alten Ritterburg gehört zu den größten reisenden Puppenbühnen in Deutschland.