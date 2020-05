Freizeit : Kräuterwanderung in Neunkirchen

Daun Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel bietet wieder Wanderungen an. Los geht es mit der Kräuterwanderung „Der Natur auf der Spur – die Wild- und Heilkräuter der Eifel“ am Samstag, 13. Juni, in Daun-Neunkirchen von 14.30 bis 17.30 Uhr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstaltung mit Trudi Osiewacz findet überwiegend im Freien statt. Masken sind mitzubringen, müssen aber bei Wahrung der Abstandsregel während der Wanderung nicht getragen werden. Die Teilnahme kostet 15 Euro.