Seit einem Jahr keine Proben : Chorverbandsvorsitzender ist besorgt: „Wer findet nach Corona noch den Weg zurück?"

Die letzten Chorproben in Präsenz sind nun schon über ein Jahr her. Foto: picture alliance / dpa/Fredrik Von Erichsen

Horst Wirtz macht sich Sorgen um die Zukunft der Chöre im Landkreis Vulkaneifel. Denn der Vorsitzende des Kreis-Chorverbands weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Corona den Chorgesang beutelt.

Daran erinnert Horst Wirtz sich noch gut. Bei der bisher letzten Probe des Männergesangvereins (MGV) Eifelklang Leudersdorf/Niederehe am 13. März 2020 war bei den Gesprächen zwischen und nach den Liedern Corona das Hauptthema. Den ganzen Tag über hatten sich diesbezüglich die Nachrichten überschlagen, der erste Lockdown war beschlossene Sache. „Dass diese Probe also ‚auf der letzten Rille’ lief, war uns klar. Aber niemand rechnete damals wohl damit, dass wir auch ein ganzes Jahr später immer noch keine Probe oder gar einen Auftritt haben würden“, erklärt Horst Wirtz. Er ist Vorsitzender und Aktiver des MGV Niederehe/Leudersdorf. Und auch der Vorsitzende des Chorverbands Vulkaneifel Daun (siehe Info).

Allein aus demografischer Sicht sei es schwierig; der Altersdurchschnitt in den Chören sei relativ hoch. Chorstimmen müssten regelmäßig geübt werden; auch das falle weg; der „Nebenmensch“ fehle. Wenn Wirtz sagt: „Auch in diesem Punkt werden wir ganz neu anfangen“, hat er das überwiegend vierstimmige Repertoire im Blick – was schon in normalen Zeiten mit Laien nicht ganz einfach einzuüben sei.