Aktuelles Problemviertel: Am Rasbach und Vor der Hardt Offene Rechnungen, geprellte Anleger und kalte Wohnungen in Gerolstein – von der Holding-Gesellschaft ist keine Hilfe zu erwarten

Einige Wohnungen stehen in der Siedlung Am Rasbach in Gerolstein bereits leer, da Mieter nach dem Horror-Winter 22/23 mit wochenlang kalten Wohnungen ausgezogen sind. Diejenigen, die dageblieben und von der zentralen Heizanlage abhängig sind, ereilt nun erneut das gleiche Schicksal: Der Gashahn wurde wegen ausbleibender Zahlungen des Vermieters schon wieder abgedreht, in den Wohnungen ist es kalt. (Archivbild)

Foto: TV/Mario Hübner