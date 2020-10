Glaube : Pfarreiengemeinschaft Daun bittet um verbindliche Anmeldungen für die Gottesdienste

Schön ist sie geworden, die Dauner St. Nikolaus-Kirche, und das wird am 8. September gefeiert Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Die Pfarreiengemeinschaft Daun teilt mit, dass sie bedingt durch die steigenden Corona-Infektionszahlen in diesem Jahr die Gräbersegnung zu den bereits veröffentlichten Zeiten auf allen Friedhöfen im Einzugsgebiet ausfallen lassen muss.

Unabhängig davon, werden die hauptamtlichen Seelsorger die Friedhöfe in den nächsten Tagen aufsuchen und jedes Grab mit Weihwasser besprengen.

In jeder Kirche wird zu Allerheiligen am Samstag, 14 bis 17 Uhr die Osterkerze brennen und namentlich für jeden, der seit dem letzten Allerseelentag verstorben ist, eine Kerze angezündet sein. Dazu liegen Gebetszettel für das private Gebet an den Gräbern zum Mitnehmen aus.