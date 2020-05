Gesundheit : Kein weiterer Fall von Covid-19

Im Kreis Vulkaneifel gab es am Wochenende keine bestätigte Neuinfektion von Covid-19. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Daun Im Landkreis Vulkaneifel gab es am Wochenende (Stand sonntg, 16.30 Uhr) keine bestätigte Neuinfektion. Damit sind aktuell elf Menschen an Covid-19 erkrankt, acht sind in häuslicher Quarantäne, drei Personen müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden.