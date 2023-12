Bildungslandschaft im Kreis Vulkaneifel Einstimmig für Erhalt der beiden Förderzentren

(sts) Das St. Laurentius-Förderzentrum Daun und das Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein werden seit 1994 im sogenannten Daun-Wormser-Modell geführt, eine besondere Form der Förderschule. Dabei besuchen Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Beeinträchtigungen und Förderschwerpunkten im Bereich des Lernens, der Sprache und der ganzheitlichen Entwicklung die Schule. Der neue Entwurf der Förderschulordnung sieht vor, dass beide Schulen zu solchen mit den Förderschwerpunkten Lernen und ganzheitliche Entwicklung werden, was zu einer Reduzierung der personellen Ausstattung führen würde. Schülerinnen und Schüler, die nicht unter die beiden Förderschwerpunkte fallen, müssten zukünftig einer anderen Schule mit entsprechendem Förderschwerpunkt zugewiesen werden. Dies würde zu einer Verringerung der Schülerzahlen an beiden Förderzentren führen. Laut Kreisverwaltung ist aber mittlerweile geklärt, dass die beiden Schulen auch als „Schulen mit den Förderschwerpunkten Lernen und ganzheitliche Entwicklung“ in den Klassenstufen 1 bis 9 weiterhin Unterricht in bildungsgangübergreifenden Klassen organisieren können. Der Kreistag hat sich einstimmig für den Erhalt der beiden Förderzentren im Landkreis Vulkaneifel nach dem Daun-Wormser Modell ausgesprochen.