Corona : Achter Tag ohne Neuinfektionen im Kreis

Daun (sts) Weder am Samstag noch am Sonntag sind nach Mitteilung der Kreisverwaltung Vulkaneifel dem Gesundheitsamt neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.

Demnach sind aktuell drei Personen mit Wohnsitz im Kreis Vulkaneifel an Covid 19 erkrankt, von denen zwei derzeit im Marienhaus Klinikum Eifel in Gerolstein stationär behandelt werden. Bisher sind fünf Personen in Zusammenhang mit Covid 19 gestorben.