12.000 Fahrzeuge täglich Wie es mit dem Ausbau der Mehrener Straße in Daun weitergeht

Daun · Eigentlich hätte der Ausbau der Mehrener Straße in Daun, an der Supermärkte, Baumarkt und Tankstelle liegen und entsprechend viel Verkehr herrscht, längst erledigt sein sollen. Allerdings gibt es ein Problem mit einem Anliegergrundstück. Bald soll allerdings Bewegung in die Sache kommen.

01.03.2024 , 07:14 Uhr

In die Jahre gekommen: der Kreisverkehr Bahnhofstraße/B 257 in Daun. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris