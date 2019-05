Wahl : Keine Mehrheit für Markus Schmitz

Üdersdorf (sts) Markus Schmitz hat es nicht geschafft, neuer Ortsbürgermeister von Üdersdorf zu werden. Bei der Direktwahl am Sonntag, zu der er ohne Mitbewerber angetreten war, votierten, nur gut ein Drittel der Wähler für ihn.

Es ist der zweite vergebliche Anlauf von Schmitz: 2014 war er gegen Günter Altmeier angetreten, hatte aber verloren. Nun wollte Schmitz Nachfolger von Altmeier werden, der nach 35 Jahren in der Kommunalpolitik und fünf Jahren als Ortsbürgermeister der 1100-Einwohner-Gemeinde seinen Rückzug erklärt hatte. Vor fünf Jahren war es Helmut Schäfer, der als Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters von Strohn die 50-Prozent-Hürde nicht hatte überspringen können. In einem solchen Fall ist vorgeschrieben, dass eine Wiederholungswahl angesetzt werden muss. Findet sich niemand, der sich der Direktwahl stellen will, kann der Gemeinderat den Bürgermeister wählen.