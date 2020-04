Vulkaneifelkreis : Keine neue Corona-Infektion seit Mittwoch

Daun Seit Mittwoch wurde im Vulkaneifelkreis kein neuer Coronafall gemeldet. Nach wie vor haben sich damit bis gestern 101 Menschen im Kreis mit dem Virus angesteckt – davon gelten 51 Personen inzwischen als genesen und konnten die Quarantäne verlassen.Aktuell sind noch 49 Menschen erkrankt.

Von den 101 bestätigten Fällen mussten bisher insgesamt zwölf Personen stationär behandelt werden, sechs davon konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Ein Patient ist gestorben. Fünf Vulkaneifeler befinden sich noch in stationärer Behandlung – vier in Gerolstein und eine in Daun.