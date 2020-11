Corona-Pandemie : Tests an den Schulen in Daun und Gerolstein fallen alle negativ aus

Tests an den Schulen in Daun und Gerolstein fallen alle negativ aus

Wieder haben sich in der Vulkaneifel Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Wegen zuvor positiv getesteter Schülern am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun sowie an der BBS Vulkaneifel in Gerolstein wurden vorsorglich Jugendliche und Lehrer durch das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel auf das Virus geprüft.