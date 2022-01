Ausblick : Das sind die wichtigsten Projekte der Gemeinde Kelberg in diesem Jahr

Das sind die wichtigsten Projekte der Gemeinde Kelberg in diesem Jahr

Willkommen in Kelberg – das könnte es vielleicht auch bald für neue Bürgerinnen und Bürger heißen. Denn 2022 sollen in der Gemeinde rund 25 neue Bauplätze entstehen. Foto: Rudolf Höser/Photographer: Rudolf Hoeser

Kelberg Klein, aber oho: Kelberg hat 2022 einiges geplant. Die drei wichtigsten Vorhaben nennt Bürgermeister Wilhelm Jonas auf TV-Anfrage.

Im „Luftkurort im Herzen der Vulkaneifel“, wie die Ortsgemeinde Kelberg bezeichnet wird, soll in diesem Jahr einiges vorangehen. Straßen, Baugebiete, Nahverkehr – das sind die Stichworte, unter denen sich die wichtigsten Projekte des Jahres der Gemeinde zusammenfassen lassen.

Diese auszuwählen, ist Ortsbürgermeister Wilhelm Jonas nicht leicht gefallen, wie er auf die Anfrage unserer Zeitung schreibt. „Die Gemeinde Kelberg hat für das Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 1,14 Millionen Euro für zwölf Projekte im Haushalt eingestellt“, erklärt er. „Hierbei fällt es uns schwer, nur drei Projekte zu nennen, da uns alle 12 Projekte am Herzen liegen, um Kelberg weiter zu entwickeln.“

Trotzdem kann Wilhelm Jonas eine Auswahl treffen. Punkt eins auf seiner Liste ist die Josef-Ockenfels-Straße. Für diese Straße ist 2022 der Endausbau geplant – heißt, sie soll fertiggestellt werden. Der Auftrag ist laut Ortsbürgermeister erteilt, Baubeginn soll im Frühjahr 2022 sein. Über das zweite wichtige Projekt werden sich vor allem Bauwillige freuen: das Baugebiet „Hinter dem Hermes“. Dafür sei das Bauplan-Verfahren gerade in Bearbeitung, schreibt der Kelberger Ortschef. Abgeschlossen sein soll es Mitte diesen Jahres. Dadurch entstehen ungefähr 25 neue Baugrundstücke im Westen der Gemeinde.

Zu guter Letzt nennt Wilhelm Jonas den Busbahnhof als drittes wichtiges Projekt. Dieser soll in Kelberg neu gestaltet werden. Die Entwurfsplanung, für die im Haushalt des vergangenen Jahres 50.000 Euro eingestellt gewesen waren, sei jetzt „soweit fertig“, schreibt der Ortschef. Bis Mitte diesen Jahres sollen jetzt die Förderanträge für die Umgestaltung gestellt werden.

Also: In Kelberg ist 2022 einiges geplant. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht wieder das Hochwasser oder die Corona-Pandemie dazwischen kommen – aber diese Sorge gibt es ja in allen Orten.