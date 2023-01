Haushalt in Kelberg : Kelberg: Investitionen in Schulen, Feuerwehren und Freibad

Die VG Kelberg investiert auch 2023 wieder in das Ortsbild prägende Schulgebäude und in Unterrichtsmaterial. Foto: Bettscheider Brigitte

Kelberg Kredite werden nicht aufgenommen, die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt. Was sonst noch im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kelberg für das Jahr 2023 steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

„Wie sich doch die Schwerpunkte ähneln“, meint Bürgermeister Johannes Saxler, wenn er im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund die jüngsten Sitzungen des Kreistags und des Kelberger VG-Rats vergleicht. Hauptthemen waren nämlich in den Gremien hier wie dort die Schulen und die Feuerwehren.

Die VG Kelberg ist die Trägerin der Realschule plus in Kelberg und der Grundschule Uersfeld. Für die Schule in Kelberg stehen 900.000 Euro für raumlufttechnische Anlagen im Plan. Diese hatten schon in 2022 eingebaut werden sollen – „doch war auf dem Markt nichts zu bekommen“, räumt der Bürgermeister zu der Maßnahme ein, die vom Bund gefördert wird. Außerdem werden 150.000 Euro in eine Photovoltaikanlage investiert. 50.000 Euro stehen bereit für die Erstellung eines Raumbedarfsprogramms im Hinblick auf das Lehrerzimmer und die sanitären Anlagen für Lehrer und Schüler. 100.000 Euro sind für die Unterhaltung des Gebäudes veranschlagt, 165.000 Euro für die Beschaffung von Geräten im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ – „vom Laptop über den Schülertisch bis zur digitalen Tafel“, erläutert Johannes Saxler diesen Posten.

Lesen Sie auch Kommunalpolitik : Was in der Verbandsgemeinde Kelberg 2023 passieren soll

Info Generalsanierung des Freibads Mit der Generalsanierung des Freibads aus den 1960er Jahren beschäftigen sich Rat und Verwaltung bereits seit einigen Jahren (der TV berichtete mehrfach). Ursprünglich sollte die Sanierung 2,3 Millionen kosten; ursprünglich sollte im September 2022 mit den Arbeiten begonnen werden. Doch wegen der schwierigen Situation in der Bauwirtschaft (personelle Engpässe und Materialknappheit) und der Kostenexplosion waren eine zeitliche Verschiebung und ein neuer Finanzierungsplan erforderlich geworden.

Für die Uersfelder Schule stehen 240.000 Euro für die raumlufttechnischen Anlagen bereit, 65.000 Euro für die Umstellung der Beleuchtung auf LED, 40.000 Euro für den Gebäudeunterhalt und 14.000 Euro für die Fortführung der Digitalisierung. Macht summa summarum mehr als 1,7 Millionen Euro für die beiden Schulen. Worin laut Bürgermeister die große Bedeutung von Schule und Bildung zum Ausdruck komme.Auch in die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren, von denen es in der VG Kelberg um die 20 gibt, wird kräftig investiert. Die Erweiterung des Feuerwehrhauses Retterath wird etwa 140.000 Euro kosten.

Für den Kauf von drei Mannschaftstransportfahrzeugen für Kelberg, Retterath und Uersfeld werden 175.000 Euro benötigt. Für die Beschaffung von „beweglichen Sachen“ wie Gerätschaften und Schutzausrüstungen sind mehr als 200.000 Euro vorgesehen. Und der Anteil der VG Kelberg für den Kauf eines Rüstwagens in Kooperation mit dem Landkreis und der VG Daun beträgt 73.000 Euro. Das Feuerwehrwesen habe im Bewusstsein der Bevölkerung in den vergangenen Jahren einen höheren Stellenwert erhalten, erklärt Bürgermeister Saxler. Dem Klimawandel seien eine erhöhte Waldbrandgefahr und Hochwasserereignisse geschuldet. Zudem habe es allein in den Jahren 2020 und 2022 in der VG Kelberg zwei Großbrände gegeben, bei denen eine Schreinerei in Bodenbach und eine Kranzbinderei in Lirstal zerstört wurden (der TV berichtete).

Mit 3,3 Millionen Euro ist die Sanierung von Technik und Gebäuden des Freibads Kelberg komplett neu veranschlagt worden (siehe Info).

Wobei sich die tatsächliche Summe erst an den Ergebnissen der Ausschreibung zeigen werde, ist sich der Bürgermeister bewusst. Anfang des Jahres 2023 erfolge die Ausschreibung, die Saison 2023 werde wie gewohnt laufen, mit der Sanierung werde unmittelbar nach dem Ende der Saison begonnen, gibt sich Johannes Saxler zuversichtlich. Dass der Haushalt der VG Kelberg einstimmig beschlossen wird; dass der Hebesatz der VG-Umlage (37 Prozent) nicht erhöht wird; dass die Pro-Kopf-Verschuldung mit 17 Euro so niedrig wie in nur wenigen Verbandsgemeinden landesweit ist; dass keine Kreditaufnahmen erfolgen: Das alles ist nicht unbedingt neu bei den Kelbergern. Doch sollte eine Neuigkeit noch erwähnt werden. Melanie Reicherts hat im Sommer die Leitung der Finanzabteilung übernommen und den nun vorgelegten Haushaltsplan erstmals verantwortlich erstellt. Übung habe sie darin ja zur Genüge, meint Johannes Saxler.