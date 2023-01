Medizinische Versorgung : Landarzt Dr. Kaiser will kürzertreten

Vor 40 Jahren gründete Dr. Raimund Kaiser in Kelberg eine Landarztpraxis, in der inzwischen seine Tochter Dr. Esther Erwied (rechts) mitarbeitet; an Kaisers Seite (links) ist Ehefrau Andrea Kaiser. Aus dem Praxisteam ist Bettina Maier (vorne, Zweite von rechts) vom ersten Tag an dabei. Foto: Bettscheider Brigitte

Kelberg Raimund Kaiser hat seit Jahrzehnten seine Praxis in Kelberg. Auch seine Tochter gehört dort seit Jahren zum Team. 2023 wird es wieder eine Veränderung geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

An ihr Bewerbungsgespräch vor gut 40 Jahren erinnert sich Bettina Maier, geborene Heintz, noch gut. Es hatte sich herumgesprochen, dass in Kelberg ein junger Arzt eine Praxis gründen werde, und der Berufswunsch der damals 16-jährigen Bettina aus Bodenbach war Arzthelferin. Sie reichte ihre Bewerbungsunterlagen ein. Schon bald meldete sich der zukünftige Praxisinhaber Dr. Raimund Kaiser telefonisch zum Gespräch bei der Familie Heintz an. „Es fand in unserem Esszimmer statt, und der Doktor brachte seine Ehefrau und die beiden kleinen Kinder mit“, erzählt Bettina Maier. Sie bekam den Ausbildungsplatz zur Praxiseröffnung am 3. Januar 1983. Und sie blieb, nennt sich inzwischen Medizinische Fachangestellte (MFA) – „und ich möchte von hier aus in Rente gehen“, sagt die 57-Jährige, die verheiratet ist und drei Kinder hat.

Was ihr bis heute an ihrer Arbeit als MFA in der Praxis Kaiser so gut gefalle, habe sich schon beim Vorstellungsgespräch abgezeichnet, meint Bettina Maier. „Das war so richtig schön familiär“, sagt sie. Und so sei es auch geblieben. Es werde stets darauf geachtet, dass die Angestellten Beruf und Familie unter einen Hut bringen könnten. Das fördere den Teamgeist und sorge dafür, dass die Freude am Beruf erhalten bliebe.

INFO Praxis Dr. Seubert in Kelberg Außer der Praxis Dr. Kaiser gibt es in Kelberg mit Dr. Wolfgang Seubert noch einen weiteren Arzt für Allgemeinmedizin. Seubert kam 1991 nach Kelberg und war bis 2015 in einer Gemeinschaftspraxis tätig. Seither praktiziert er allein. Es gibt einen Nachfolgeplan, wie der 62-jährige Mediziner dem TV auf Anfrage bestätigt. Seit September 2022 ist Corinna Schnorpfeil als Weiterbildungsassistentin zur Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Praxis Seubert tätig; gleichzeitig befindet sich Seuberts Tochter Julia in der Weiterbildung zur Allgemeinärztin in einer Praxis in Daun. In vier Jahren wollen – so ist es geplant – Julia Seubert und Corinna Schnorpfeil die Praxis von Wolfgang Seubert gemeinsam übernehmen.

Praxis Kaiser in Kelberg: Vater-Tochter-Team

Eines der beiden kleinen Mädchen, die Raimund Kaiser und seine Frau Andrea seinerzeit mit zum Vorstellungsgespräch nach Bodenbach brachten, war Esther. Sie gehört inzwischen als Dr. Esther Erwied zum Praxisteam. Nach dem Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun, dem Medizinstudium an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und den ersten Jahren in der Facharztweiterbildung für Innere Medizin an einer Klinik in Rüsselsheim wurde sie 2012 Weiterbildungsassistentin bei ihrem Vater und ist seit 2016 als Fachärztin hier angestellt. Esther Erwied lebt mit ihrer Familie mit drei Kindern in Darscheid. Dass es „absolut richtig“ war, in die Praxis in Kelberg einzusteigen, kommentiert sie kurz und knapp mit: „Passt perfekt.“ Und erklärt: „Mein Vater und ich profitieren voneinander, und wir haben eine sehr ähnliche Sicht auf den Patienten und die Medizin.“

Landarzt, Lehrherr, Chef, Kollege seiner Tochter: Das sind noch nicht alle Positionen, die Raimund Kaiser, inzwischen 71, seit der Praxisgründung vor vier Jahrzehnten bekleidet. „Die Entscheidung, mich als Arzt auf dem Land niederzulassen, war reiflich überlegt und mit voller Überzeugung getroffen worden“, blickt der aus Kirchweiler stammende Mediziner (Abitur in Gerolstein, Medizinstudium in Aachen) zurück. Er habe diese Entscheidung nie bereut, resümiert er. Ja, der Verwaltungsaufwand sei im Laufe der Jahre immer größer geworden, räumt Raimund Kaiser ein, „was immer mehr Ärzte davon abhält, sich selbstständig zu machen“, weiß er.

Allgemeinmediziner in der Eifel: Die Vorteile

Zudem werde zu wenig gesehen und anerkannt, was in den kleinen Praxen geleistet werde, bedauert er. „Eine enge, kontinuierliche Arzt-Patienten-Beziehung, wie sie sich am ehesten in der Praxis der Allgemeinmediziner entwickelt, vermeidet unnötige Untersuchungen und Kosten und steigert die Therapietreue“, betont er. „Ich versuche, die Menschen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werde möchte“, nennt Raimund Kaiser ein Prinzip. Und bezeichnet als das Schöne am Beruf des Landarztes und Allgemeinmediziners „das Ganzheitliche, die Vielfalt, die Betreuung von Familien über mehrere Generationen hinweg“.

Dass Raimund Kaiser persönlich die Facharztausbildung am Herzen liegt, macht ein weiterer Blick in die Praxisgeschichte deutlich: 16 Assistenzärzte hat er auf dem Weg zum Facharzt in Allgemeinmedizin oder zum Facharzt in Innere und Allgemeinmedizin begleitet. Die meisten von ihnen haben sich anschließend niedergelassen. Gleichermaßen spielt das eine Rolle, was mit der eingangs erwähnten Bettina Maier begonnen hat: Sie und weitere zwölf junge Frauen haben in seiner Praxis die Ausbildung zur MFA erhalten.

Das Engagement von Dr. Raimund Kaiser – und seine Nachfolge

Die Weiterbildungen in Diabetologie, Palliativmedizin und Geriatrie, die Mitgliedschaft im Facharztprüfungsausschuss bei der Ärztekammer Trier, ein Lehrauftrag im Fach Allgemeinmedizin an der Universität Mainz (was Blockpraktika von Studenten in der Praxis Kaiser beinhaltet), die betriebsärztliche Versorgung der Westeifel Werkstätten über 42 Jahre hinweg, die Betreuung von Sportlern bei den Special Olympics in aller Herren Länder – die als Landarzt geübte Vielfalt kommt bei Raimund Kaiser auch außerhalb der Praxis zum Tragen.