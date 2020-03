Kelberg : Zwei Projekte auf der Zielgeraden

EXTRA

Das seit der Integration in ein amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen unter Becton Dickinson (BD) Rowa Germany GmbH firmierende Unternehmen war 1996 als Rowa-Automatisierungssysteme in Kelberg gegründet worden. Es ist Marktführer für als „Kommissioniersysteme“ bezeichnete automatische Warenlager in Apotheken und Krankenhäusern. In den Anlagen werden die Medikamente eingescannt, eingelagert und per Fördertechnik ausgegeben. Weltweit installiert das Unternehmen derzeit pro Jahr rund 1000 Automaten, die allesamt in Kelberg entwickelt und gefertigt werden. Im Rahmen der Erweiterung der Firmenzentrale entsteht zurzeit ein rund 2500 Quadratmeter großes Gebäude für 200 zusätzliche Mitarbeiter in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Vertrieb, Marketing und Projektmanagement. Die Eifel sei für BD Rowa als Wirtschaftsstandort enorm wichtig, betont Betriebsleiter Matthias Kreling. Nicht nur, dass zu den bestehenden 500 Arbeitsplätzen weitere geschaffen würden – „wir unterstützen auch andere lokale Unternehmen“, sagt er. So kämen ein Großteil der Zulieferer aus der Region sowie die am Bau beteiligten Handwerker.